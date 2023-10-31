قد تظهر قبل أسبوع من حدوثها.. احذر هذه العلامة تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السكتة الدماغية تعتبر مشكلة صحية طارئة تحدث فجأة، لكن العلامات الأولى تظهر أحيانًا قبل أيام أو حتى أسبوع من الإصابة.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، تشير دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب إلى أن 43 بالمائة من مرضى السكتة الدماغية تعرضوا لسكتة دماغية صغيرة "قبل أسبوع من إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة"

وتحدث السكتات الدماغية البسيطة، أو النوبات الإقفارية العابرة، بسبب انقطاع إمداد الدم إلى الدماغ، تمامًا مثل السكتة الدماغية الكاملة، ولكن الفرق الوحيد هو أن السكتات الدماغية الصغيرة مؤقتة.

والخبر السار هو أن إمدادات الدم لديك تمكنت من إيجاد طريق خلال نوبة نقص تروية عابرة.

وبالنظر إلى 2416 شخصًا، وجد البحث أن السكتات الدماغية البسيطة حدثت لدى 549 مريضًا قبل حدوث حالة الطوارئ الفعلية.

ويعتبر الصداع المفاجئ أحد العلامات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تشير إلى سكتة دماغية صغيرة وتنذر بسكتة دماغية قادمة .

وكشف بيتر بيروم، خبير الصحة البريطاني، كيفية اكتشاف الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية.

وقال بيروم: "يختلف الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية عن الصداع الطبيعي لأنه يميل إلى الظهور فجأة، الألم شديد وعادة ما يكون موجودًا في أي منطقة من الدماغ تتأثر".

"نظرًا للتشابه في بعض الأعراض المصاحبة، مثل الغثيان والدوار وتشويه الرؤية والارتباك، يمكن أحيانًا الخلط بين الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية والصداع النصفي، الفرق الرئيسي بين الحالتين هو أن الصداع المرتبط بالسكتة الدماغية يؤدي إلى فقدان الأحاسيس بينما يؤدي الصداع النصفي إلى زيادة الأحاسيس"ـ كما يكشف.

وأوصى خبير الصحة بطلب المساعدة الطبية "الفورية" إذا كنت تعاني من صداع مرتبط بالسكتة الدماغية.

وأضاف بيروم: "حتى السكتة الدماغية البسيطة يمكن أن تلحق الضرر بصحة الدماغ ، لذلك من المهم عدم تجاهل علامات السكتة الدماغية."

ووفقا للدراسة، تشمل العلامات التحذيرية الأخرى للسكتات الدماغية البسيطة ما يلي:

تنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم

ارتباك مفاجئ أو مشاكل في الفهم

صعوبة مفاجئة في التحدث

صعوبة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

الدوخة المفاجئة، أو فقدان التوازن، أو صعوبة المشي

صداع شديد ومفاجئ بدون سبب واضح.

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