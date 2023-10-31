سبب وفاة الإعلامية سارة حسن.. مرض خطير عانت منه وهذه أعراضه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من معاناتها من مرض خطير تبدلت بسببه حياتها رأسًا على عقب، لم تتخل الإعلامية سارة حسن عن ابتسامتها وهو ما ظهر من خلال الصور التي وثقت ظهورها الأخير، ومع انتشار خبر وفاتها سادت حالة من الصدمة والحزن بين متابعيها وأصدقائها، الذين تساءلوا حول سبب وفاتها.

سبب وفاة الإعلامية سارة حسن

وأعلنت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، خبر وفاة صديقتها الإعلامية سارة حسن، قائلة: «البقاء لله، بعد صراع مرير مع السرطان عادت العزيزة سارة حسن إلى دار الحق»، وطلبت من الجميع الدعاء لها، «ربنا يرحمها ويعوضها في جنتها آمين».

وكانت سارة حسن تعاني من إصابتها بسرطان المخ منذ ما يقرب من 3 أشهر، وقالت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنها تستعد للخضوع لجراحة لإزالة ورم بالمخ، وشاركت جمهورها ومتابعيها كلمات مؤثرة قبل إجراء الجراحة: «يارب أنت الشافي العافي يارب، كمان ساعة هبقى بين إيد ربنا مفيش أحن منه علينا يا رب، كل أصحابي وأخواتي وحشتوني والله، لا إله إلا الله محمدا رسول الله»، لكن الإعلامية الشابة لم تنجو من المرض الخبيث، إذ انتقلت في الشهور الأخيرة إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة، ومع تدهور حالتها الصحية دخلت في غيبوبة، وغيرت صورة البروفايل الخاصة بها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واستبدلتها بصورة لها بعد أن قامت بإزالة شعر رأسها وهي تحتضن والدها.

الظهور الأخير لسارة حسن

حاولت «سارة» في ظهورها الأخير أن تسرق من الألم بسمة، وهو ما ظهر في التجمعات التي ظهرت فيها الإعلامية سارة حسن مع أصدقائها عبر صور وثقوها لتكون صديقتهم سعيدة، وفق مجموعة من الصور نشرتها صديقتها شيماء السبيعي، وعلقت عليهم قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة المذيعة سارة حسن، ربنا يرحمك حبيبتي ويسكنك فسيح جناته ويجعل مرضك في ميزان حسناتك».

معلومات عن مرض سرطان المخ

وخلال حديثه لـ«هُن»، قال الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن هناك عدة أعراض تنذر بإصابة الشخص بسرطان في المخ، ويجب عليه فور الشعور بأي منها اللجوء إلى طبيب متخصص، لإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، موضحًا هذه الأعراض كالتالي:

- الإحساس بالصداع بشكل متكرر.

- الشعور بالصداع في الليل أكثر من النهار.

- وجود زغللة في العين.

- ظهور خلل في هرمونات الجسد.

- توقف الدورة الشهرية عند السيدات.

- ظهور خلل في الحركة والاتزان.