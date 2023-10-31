«حواديت أوض الأطفال».. مشروع «همسة» لتحقيق أحلام الصغار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حواديت أوض الأطفال»، الاسم الذي أطلقته همسة حماد، مهندسة ديكور، على مشروعها الخاص، تروي من خلاله حكايات من أفلام الكارتون للأطفال، ترسمها على جدران وأثاث غرفهم، فهنا ترسم أميرات ديزني على دولاب طفلة، وهناك بطل خارق على سرير طفل، لتلبي من خلال أعمالها رغبات وأحلام الأطفال.

حب ديكورات الأطفال من الجامعة

نمى حب «همسة» لديكورات الأطفال، أثناء دراستها الجامعية، فهي خريجة كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور وعمارة داخلية، «كنت بحب مادة الأثاث وخاصة أثاث الأطفال، وأي مشروع يجيلنا أدخل فيه حاجات الأطفال، زي مثلا الدكتور يطلب مننا ديزاين لأوضة، اختار أوضة الأطفال وأعمل التصميم بتاعها، ولو محل أعمل محل لعب أطفال، بحب ألوانها والبهجة اللي بتبقى موجودة في كل حاجه بتتعلق بيهم»، هكذا تقول لـ«الوطن».

مشروع حواديت أوض الأطفال

بعد مسيرة عملية في عدة شركات لها علاقة بالأثاث، قررت «همسة» أن تنشئ مشروعها الخاص «حواديت أوض الأطفال»، تصمم من خلاله كل ما يخطر في عقل الصغار من مشاهد كرتونية وشخصيات أفلام ديزني، «لما لقيت شغلي مفيهوش روح وتفاصيل الأطفال، قررت ابتدي مشروعي لوحدي، إني أعمل أثاث له علاقه بأحلام الأطفال، أروح أقعد معاهم اسمع منهم، نفسهم أوضتهم تبقى عاملة إزاي، والبنات ويعيشوا مع مين من الأميرات، الأوضة نظامها عامل إزاي، والولاد لو شخصيتهم المفضلة السوبر هيروز إزاي نفسهم الشخصيات دي تبقى في الأوض، بقيت أعمل الديزاين بأحلامهم والكلام اللي هما بيقولوه».

عملت مهندسة الديكور على تطوير عملها وأفكارها لتلقى إعجاب الأطفال، «الموضوع بعدها اتطور بشخصيات جديدة، زي الولاد اللي بيحبوا البلايستيشن بقيت أفكر في تصميم الأوضة يكون فيها دراعات البلايستيشن، وظهر السراير فيه شكل الإيد بتاعتها، وألعاب جديدة غيره، واتفرج على كرتون بيتفرجوا عليه واعمل عليه الديزاين».

بعد انتهاء «همسة» من تصميم غرف الأطفال، يحتضنها الصغار تعبيرا منهم عن فرحتهم بشكل الغرفة الجديد، وهو ما يعد مكافأة لها تنسيها المجهود المبذول أثناء أعمال التصميم، «حضن الصغار ليا بعد ما أخلص الشغل بينسيني التعب اللي شوفته».