علامات إذا ظهرت بالأذن احذرها دليل على القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت بأذنيك مثل سماع صوت دقات قلبك عليك الحذر الشديد وعدم التجاهل والانتباه منعا للتعرض لمشكلات صحية كبيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يعرف بالقاتل الصامت.

ويعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلق عليها فرط ضغط الدم، وعند الإصابة تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية بشكل كبير.

الأسباب

يرتفع عندما يجد القلب صعوبة في ضخ الدم، وكذلك مدى صعوبة حركة الدم عبر الشرايين، وكلما زادت ضيق الشرايين، وارتفع ضغط الدم وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وعادةً ما تظهر هذه الحالة المَرضية تدريجيًا على مدى عدة سنوات من الإصابة، كما يؤدي تراكم اللويحات في الشرايين، والذي يسمى بتصلب الشرايين، إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي الإصابة بالجلطات والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وقد يشعر قليل من مرضى ارتفاع ضغط الدم بما يلي:

الصداع.

ضيق النفس.

نزف الأنف .

آلام الصدر وصعوبة التنفس

التوتر والقلق المستمر.

عدم وضوح الرؤية.

عدم انتظام ضربات القلب.

كما هناك أعراض آخرى تظهر على الآذن نتيجة ارتفاع ضغط الدم وتتمثل في ما يلي:

１- طنين الآذن.

２- نزيف الأذن.

３- فقدان تدريجي في السمع.

４- صفير الأذن.

الوقاية:

كما يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط الحياة الصحية مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة وتناول طعام صحي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، ولكن بعض الأشخاص يحتاجون إلى استخدام أدوية لمنع تدهور الصحة وزيادة المخاطر.

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