علامة في الأنف تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليستيرول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وغالبًا ما يكتشف الإصابة بها عندما تبدأ في التأثير على صحة الجسم وظهور علامات تكشفها.

ومن بينها علامة في الأنف، تكشف الإصابة بها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وغالبًا ما ينتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم، ظهور اللويحات الصفراء وهي عبارة عن تورمات صفراء صغيرة عادة ما تظهر على جفن العين، ويمكن أن تظهر على الأنف أو بالقرب منه، وذلك حسب ما لمؤسسة "هارفارد هيلث".

وتظهر تلك البثور في حجم رأس الدبوس، ويمكن أن يزداد الحجم ويصل إلى حبة العنب، وغالبًا ما يكون لونها الأصفر أو البرتقالي، مع العلم أن تلك العلامة يعاني منها النساء أكثر من الرجال، بداية من البالغين في منتصف العمر وكبار السن، والتي تكشف عن حدوث فرط شحميات الدم وهي عبارة عن اضطرابات الدهون الناتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن تكون تلك الزوائد فردية أو تظهر في شكل مجموعات في أماكن متفرقة بالجسم، تخبرك بضرورة الذهاب إلى الطبيب لتلقي العلاج اللازم لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

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