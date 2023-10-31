من هي الفنانة الفلسطينية إيناس السقا؟.. استشهدت مع أبنائها الثلاثة في قصف غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مثل كثيرات غيرها من أهالي غزة، حاولت الفنانة الفلسطينية إيناس السقا حماية أبنائها أثناء إحدى غارات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة التي تقطن بها، إلا أنها فارقت الحياة رفقة ثلاثة من أبنائها، بحسب ما أعلنته عمتها سميرة السقا عبر صفحتها على «فيسبوك».

من هي الفنانة إيناس السقا؟

رحيل إيناس السقا تسبب في صدمة كبيرة لعائلتها وجمهورها الذي تعرّف عدد منهم عليها بعد نقلها رفقة ابنتيها «لين وسارة» وابن ثالث، إلى مستشفى الشفاء بغزة، وتقدم السطور التالية عدة معلومات عن الفنانة الراحلة، بحسب ما جاء في صفحتها على «فيسبوك».

- درست هندسة الديكور

- حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة القدس المفتوحة.

- مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية.

- قدمت ورش عمل مختلفة، بينها ورشة مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.

- من أوائل العاملات في المسرح الغزي

- شاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية

- قدمت أكثر من 10 أعمال مختلفة، منها «الدب، في شي عم بيصير، ومثّلت للأطفال».

- لديها 5 أبناء، استشهد منهم 3 معها، بينما تعاني فتاتان «ريتا وفرح» من جروح جراء القصف.

استشهاد الفنانة إيناس السقا

ونعت سميرة السقا، شقيقة والد الفنانة إيناس السقا، والتي تعمل إدارية في وزارة الشئون الاجتماعية الفلسطينية، ابنة شقيقها، وكتب عبر صفحتها: «عظم الله أجرنا باستشهاد ابنة أخي إيناس السقا، واثنين من بناتها وابنها، نحتسبهم عند الله شهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، والشفاء إن شاء الله لابنتيها ريتا وفرح».