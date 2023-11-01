احذر.. ممارسة العادة السرية قد تصيبك بالقاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

العادة السرية من العادات الشائعة بين بعض الأشخاص، ويجهل العديد تأثيرها على صحة الجسم، وتحديدًا ضغط الدم.

لذا في التقرير التالي، سنذكر تأثير ممارسة العادة السرية على مستويات ضغط الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

إن العادة السرية مثل العلاقة الحميمة تحتاج إلى بذل مجهود بدني كبير، ما يزيد من ضربات القلب، وحدوث سرعة في تدفق الدم، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، ولكن لا يستمر الأمر لفترات طويلة، حيث يبدأ القلب في استعادة استقراره، ومن ثم يكون ضغط الدم في مستوياته الطبيعية عند الوصول إلى النشوة الجنسية.

أجريت دراسة سابقة عام 2012، أن ممارسة العلاقة الحميمة والعادة السرية، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ويصل إلى 170، ويمكن أن يدق القلب 130 نبضة في الدقيقة، ما يعتبر خطيراً على الحالات التي تعاني ارتفاع في ضغط الدم، حيث يمكن أن يصل إلى مستويات خطيرة، وخاصًة إذا كانوا يعانون تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

وجاءت نتائج دراسة أخرى عام 2016، أن هناك فتاة في العشرينات من عمرها لقيت حتفها خلال ممارسة العادة السرية، وذلك لأنها مصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، متأثرة بإصابتها بنزيف تحت العنكبوتية.

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