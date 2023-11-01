الامارات | «القارئ المبدع» على منصة التكريم في «مكتبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الفائزين والمشاركين في الدورة العاشرة من مسابقة القارئ المبدع، التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أبريل الماضيين عبر كل أفرع «مكتبة» في إمارة أبوظبي.

واستقطبت المسابقة 2200 مشارك، فاز منهم 128 مشاركاً من كل إمارات الدولة بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم، وطلبة مرحلة رياض الأطفال.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدداً من الكتّاب والتربويين وأمناء المكتبات، الذين عمدوا إلى تقييم المشاركات بناء على نسبة إنجاز كتيّب المسابقة وعدد الكتب المستعارة من المكتبات العامة، وتقييم فهم المشارك للكتاب المقروء، وقدرته على التحدث بلغة سليمة واستخدام المهارات اللغوية، فضلاً عن امتلاكه لمهارات التحليل الدلالي والمعجمي، والتفكير الإبداعي والنقدي.