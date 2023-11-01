الامارات | شراكة جديدة في «مدينة إكسبو» لتمكين المواهب الشابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة إكسبو دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن شراكة جديدة تهدف إلى تمكين المبدعين وروّاد الأعمال والمواهب الشابة، وإبراز أهمية التراث الإماراتي وتفاصيله الغنية، إلى جانب تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية وسياحية.

وبموجب التعاون ستعمل مدينة إكسبو دبي و«دبي للثقافة» معاً لدعم اقتصاد الإمارة الإبداعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإثراء المشهد الفني والثقافي المحلي عبر سلسلة من البرامج والفعاليات والأنشطة والعروض التعليمية.

ووقّع اتفاقية الشراكة رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، في جناح الرؤية بمدينة إكسبو دبي.

وستجمع الشراكة بين خبرات مدينة إكسبو دبي و«دبي للثقافة» في استضافة الأنشطة الثقافية وتطوير ورش العمل وبرامج التوعية، حيث ستُشكل مدينة إكسبو وجهة مثالية للمعارض والفعاليات والمنشآت الفنية ومبادرات تنمية المواهب، وإشراك ودعم الفنانين والمبدعين والعائلات والشباب من المنطقة.