الامارات | في أسبوع دبي للتصميم.. الفن يبادر لأجل غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أسبوع دبي للتصميم عن برنامجه الكامل الذي سينظم في حي دبي للتصميم في الفترة من السابع إلى 12 نوفمبر الجاري، إذ يعزّز مكانة دبي مركزاً للتصميم والثقافة في الشرق الأوسط وحاضنة للمواهب الإبداعية من أنحاء العالم.

ويشارك أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري في الحدث الذي سيتضمن أعمالاً تركيبية مفاهيمية، وتكليفات لمشاريع تصميمية، ومعارض وحلقات نقاش، وورش عمل حول الاستدامة والتقنيات الناشئة وحلول التأثير والتغيير التي يقودها التصميم اليوم.

وسيحتفل «داون تاون ديزاين»، المعرض الأبرز في أسبوع دبي للتصميم، بالذكرى العاشرة على انطلاقه. ولإغاثة المتضررين من الحرب في قطاع غزة، سيجمع المعرض أموالاً للمساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من المأساة. وسيُطلب من الزوار التبرع - طوعياً - برسم دخول 25 درهماً، وسيتبرع بالمبلغ إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهود الإغاثة في غزة. وستقوم مجموعة آرت دبي، التي تمتلك وتدير المعرض، بمطابقة إجمالي الأموال المجموعة والتبرع بها.

وسيعرض «داون تاون ديزاين»، أكثر من 300 مصمّم وعلامة عالمية وإقليمية من أكثر من 40 دولة.

وسيقدم أسبوع دبي للتصميم 25 مشروعاً وعملاً تركيبياً ضخماً في أنحاء حي دبي للتصميم، ليحظى الزوّار بفرصة استكشاف وتجربة هذه الأعمال والتفاعل معها.

• 7 إلى 12 نوفمبر الجاري تنظم فعاليات الحدث.