الامارات | «مجموعة كلمات» تُحلّق بـ «جناحين».. لإثراء تجربة القراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتخذ «مجموعة كلمات» من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، منصة استثنائية لتعزيز حضورها وتواصلها مع جمهورها من الكبار والصغار، عبر سلسلة من الفعاليات والإصدارات النوعية لأبرز الكتاب الإماراتيين والعرب ونخبة من الروائيين العالميين.

وفي الدورة الـ42 من الحدث تستعد المجموعة لإثراء تجربة الزوار عبر جناحيها المشاركين في المعرض: جناح كلمات المخصص للأطفال، وجناح روايات المخصص لأدب الكبار.

وعند إلقاء نظرة على جناح «كلمات»، يجد الزائر أن المجموعة لن تستقبل أطفال المعرض بالإصدارات التي تتناول مختلف مجالات المعرفة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتقدّم سلسلة من الأنشطة التي تصحبهم إلى عوالم متنوعة من الثقافة وأدب الطفل.

وتحت شعار «استكشاف خيال الأطفال» الذي صيغ للإجابة عن تساؤلات عديدة، بدءاً من كيف يرى الأطفال عوالمهم المحيطة بهم، إلى كيف يبدو المستقبل أمامهم، وما طبيعة الأسئلة التي تدور في أذهانهم، تُجيب مجموعات «كلمات» عن هذه الأسئلة بفعاليات عدة.

كما تقدم تجربة شراء الكتب الشخصية التي تمنح الصغار تجربة ملهمة لاختيار كتبهم، مع تقديم الأفكار التفاعلية لهم وإرشادهم نحو كتبهم المفضلة.

وتعقد كذلك، ورش قراءة كتب، لتعزيز انخراط الأطفال مجتمعياً، ومنحهم فرصة قراءة العديد من إصدارات المجموعة رفقة مؤلفين عدة.

أما جناح «روايات» المخصص للأعمال الأدبية، فيحمل هذا العام شعار «ليست مجرد هواية بل أسلوب حياة»، ليُبرز كيفية تأثير الكتاب في حياة القارئ، وجعل إصدارات «روايات» استثنائية، وتعزيز وصول الكتاب للجميع.

ويقدم الجناح مجموعة من الأنشطة التفاعلية المبتكرة، منها فعالية توفر مجموعة من الكتب المغلفة وغير المعروفة، ليتفاعل الزائر ويختار كتاباً حسب لون شهر ميلاده الذي يتطابق مع تاريخ ميلاد المؤلف.