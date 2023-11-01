«أطبخ إيه النهارده؟».. جدول أكلات أسبوع كامل بوصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحضير وجبات سريعة ولذيذة بحسب الإمكانيات المتاحة، هو ما ترغب فيه ربات البيوت، لذا يمكن تجهيز جدول أكلات أسبوعي وشراء كل متطلبات البيت مرة واحدة، وتوزيعها لعمل وجبات الأسبوع، من خلال تجهيز منيو ثابت للإفطار مع تغيير الأصناف الموجودة، حتى لا تمل الأسرة الروتين، بحسب موقع «budgetbytes» البريطاني.

جدول مشتريات 7 أيام كاملة

*جدول المشتريات

- 1/2 كيلو فول للتدميس.

- 1/4 كيلو فول مدشوش للطعمية.

- كيلو جبن قريش.

- 15 حبة بيض.

- 3 كيلوات من البطاطس.

- 2 كيلو طماطم.

- كيلو بصل.

- خضرة «كزبرة وشبت وبقدونس».

- 1/2 كيلو خيار.

- حبة كرنب.

- كيلو ونصف سمك بلطي منظف للقلي.

- كيلو ونصف باذنجان رومي.

- 2 كيلو أرز.

- 1/4 كيلو لحم مفروم.

- 1/2 كيلو صدور دجاج بانيه.

- كيلو مكرونة.

- 1/4 كيلو عدس أصفر.

- 1/4 كيلو سجق لحم.

- كيلو رنجة.

- 2 كيلو حليب.

- عبوة جيلي.

توزيع وجبات الإفطار والعشاء

وضمن جدول أكلات الأسبوع، يمكنك عمل وجبات الإفطار كالتالي:

- فول مدمس «بالطحينة، بالطماطم، بالخلطة، سادة».

- فلافل.

- جبن قريش.

- بطاطس محمرة.

- يمكنك تنويع الخيارات السابقة لتحضير الإفطار والعشاء.

مقترحات الغذاء

- كشري بالعدس الأصفر «كشري إسكندراني» مع البيض المسلوق والباذنجان المقلي والسلطة والبطاطس المحمرة.

- سمك مقلي مع الأرز الأبيض أو الأحمر + سلطة خضراء، أو مسقعة باللحم المفروم والخبز، ويمكنك تحضير المسقعة بطريقة نباتية دون لحم للتوفير.

- طاجن سجق بالمكرونة مع البطاطس المحمرة.

- رنجة وبطاطس محمرة وطماطم و خبز.

- مكرونة بالبشاميل وبانيه دجاج.

- بيض وبطاطس وخبز.

- شكشوكة بيض «صلصة طماطم بالبصل والثوم، تُسبك ثم يوضع بها بيض عيون وتترك حتى تنضج على نار هادئة، وتقدم مع الخبز.

جدول أكلات وفق الميزانية المتاحة

وفي حديثها لـ«هن»، قدمت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، نصائح للاقتصاد وتقسيم مصروف البيت وعمل جدول أكلات موفرة، كالتالي:

- عمل برجر البطاطس الشهي في البيت.

- مكرونة بالمشروم مع شوربة لسان عصفور.

- مسقعة بدون لحم مفروم مع أرز أبيض.

- أرز معمر باللبن في الفرن مع شوربة اللحم.

- بصارة.

- مشروم بالفلفل الألوان على طريقة الفاهيتا مع المكرونة بالصوص الأحمر.

- كشري مصري.

- كشري عدس أصفر مع بيض مسلوق.