طريقة عمل كيكة الموز في خطوتين فقط.. «أحلى سناكس سريع لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كيكة الموز، من أبرز الأشياء التي تبحث عنها الأمهات كونها من الوجبات سريعة التحضير وتحتوي على قيمة غذائية عالية لاعتمادها على الموز والبيض، وتعد أيضًا «سناكس» خفيفة ممكن أنّ يأخذها الطلاب معهم في «اللانش بوكس»، إذ تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

وتستعرض «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل كيكة الموز بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية، على طريقة الشيف غادة محمد سعيد.

طريقة عمل كيكة الموز

- كوبان إلا ربع من الدقيق

- 4 حبات من الموز

- كوب من السكر

- عصير برتقالة واحدة

- ثلث كوب زيت

- 4 بيضات

- 3 ملاعق بيكنج بودر

- رشة ملح

طريقة تحضير كيكة الموز

- تُخلط جميع المقادير بخلاط الكيك، ويوضع الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت.

- تُوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 350 لمدة 45 دقيقة لتنضج، وتُقطع وتقدم باردة.