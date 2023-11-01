آخر ظهور للإعلامية سارة حسن قبل وفاتها بالسرطان.. «ملامحها تغيرت» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سنوات من المحاربة مع مرض سرطان المخ اللعين والبقاء على قيد الحياة، عاشتها الإعلامية سارة حسن، قبل أنّ تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى خلال الساعات الماضية، بعد أشهر من خضوعها لعملية إزالة ورم بالمخ، إذ شاركت حينها متابعيها، قائلة: «يا رب أنت الشافي العافي يا رب، كمان ساعة هبقى بين إيد ربنا مافيش أحن منه علينا يا رب، كل أصحابي وأخواتي وحشتوني والله، لا إله إلا الله محمد رسول الله».

منشورات عدة لسور آيات قرآنية، وأحاديث نبوية وأدعية دينية، كانت المحتوى التي شاركت به الإعلامية سارة حسن متابعيها مرارًا وتكرارًا، قبل أنّ يشتد عليها المرض وتقع في قبضته لترحل في النهاية، تاركة حزنا كبيرا في قلوب متابعيها وأقاربها.

آخر ظهور للإعلامية سارة حسن قبل وفاتها بالسرطان

وكانت ليندا فهمي، صديقة الإعلامية سارة حسن، نشرت عدة صور توثق آخر ما ظهرت به الراحلة، داخل غرفة المستشفى، إذ ظهرت وهي تعاني من آثار الكيماوي التي أثرت على ملامحها وكانت تضع الشاش على رأسها، مدونة: «رحلت سارة الطيبة الجميلة الرقيقة بنت الأصول المحترمة، كانت إنسانة في قمة الطيبه والحنية وذوق، هتوحشيني أوي الف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي، ربنا يجعلك من أهل الجنة ويتغمدك بواسع رحمته، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لها ولجميع الأموات».

آخر ما كتبته الراحلة سارة حسن

وكان آخر ما دونته الإعلامية سارة حسن، عبر حسابها على «الفيسبوك» هو منشور تناجي فيها ربها في عام 2022، بعد عودتها للخضوع لجرعات الكيماوي من جديد، إذ دونت عبر حسابها الشخصي، حينها: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

مرض الإعلامية سارة حسن

وصارعت الإعلامية سارة حسن مرض سرطان المخ، إذ جرى حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بنوع نادر من أمراض سرطان المخ.

من هي الإعلامية سارة حسن؟

- إعلامية مصرية شهيرة، عملت بإحدى القنوات المصرية.

- والدها هو اللواء محمد حسن، ووالدتها وفاء حسن شتيوي، التي جمعتها به علاقة صداقة كبيرة أكثر من الأبوة.

- متزوجة من رجل الأعمال حسين دياب.

- عانت من مرض السرطان منذ 2021.

- خضعت لعملية اسئصال ورم خبيث في المخ، قبل أن يعود بقوة مُجددًا مما أدى إلى وفاتها.