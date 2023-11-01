"الترمس الحلو".. كنز من البروتينات والمعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية إن الترمس الحلو يعد كنزاً من البروتينات، حيث تحتوي 100 غرام منه على ما يصل إلى 40 غراماً من البروتين.

وأضاف المركز أن الترمس الحلو يعد أيضاً غنياً بالمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويتوفر الترمس الحلو إما مجففاً أو مطبوخاً ويمكن استخدامه في إعداد الصوصات، كما أنه يتوفر كدقيق لصناعة الخبز الخالي من الغلوتين، بالإضافة إلى ذلك توجد بدائل للحليب تقوم على أساس الترمس الحلو.

ومن ناحية أخرى، أوصى المركز مرضى حساسية الفول السوداني بتوخي الحذر عند تناول الترمس الحلو، حيث يمكن أن تظهر عليهم أيضاً أعراض الحساسية مثل السعال والشعور بوخز في الفم، عند تناوله، فيما يعرف بالحساسية المختلطة.