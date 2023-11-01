آخر أمنيات الإعلامية الراحلة سارة حسن.. «دخلت غيبوبة السرطان ولم تنفذها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمنية وربما وصية لازمت الإعلامية سارة حسن، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، مساء أمس، بعد صراع مع سرطان المخ، حاولت تنفيذها إلا أنّ القدر والمرض كانا أقوى منها، لتظل أمنيتها مُعلقة على أمل شفائها إلا أنّها رحلت عن عالمنا، تاركة ندبة كبيرة في قلوب مُحبيها وأصدقائها.

وكشف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، آخر أمنيات الإعلامية سارة حسن التي لم يسعها الوقت لتحقيقها أو تنفيذها، إذ دخلت غيبوبة إثر اصابتها بسرطان المخ.

ودون «زمزم» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل أمنية الإعلامية سارة حسن، قائلًا: «فضلت الله يرحمها ويسكنها الجنة، تكلمني قبل دخولها في غيبوبة وتطلب مني أنها محتاجة تنزل معانا القوافل الطبية وتوزع كراتين رمضان، وأنا أقول لها بإذن الله يا سارة تتحسني وتنزلي معانا وكفاية نيتك، وأكيد هتاخدي ثواب زينا بالظبط».

لم تقف الأمنية عند سارة، بل حاول أصدقاءها تنفيذها، مُردفًا: «بعدها الأصدقاء والزملاء شيماء السباعي وأسما قنديل، عملوا لها وصلات مياه صدقة جارية بنية الشفاء».

مستطردًا: «بعد سنوات من المرض، انتقلت الي جوار ربها وربنا يسكنها فسيح جناته ويتجاوز عنها، ويغفر لها بمقدار المرض والتعب، سنبقى نفعل الخير باسمك وندعوا من الله أن يجعله في ميزان حسناتك بإذن الله، السيرة الطيبة والنوايا الصادقة تبقى وتدوم».

وفاة الإعلامية سارة حسن

ولفظت الإعلامية سارة حسن، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى خلال الساعات الماضية، بعد أشهر من خضوعها لعملية إزالة ورم بالمخ، وكانت قد شاركت حينها متابعيها، قائلة: «يا رب أنت الشافي العافي يا رب، كمان ساعة هبقى بين إيد ربنا مافيش أحن منه علينا يا رب، كل أصحابي وأخواتي وحشتوني والله، لا إله إلا الله محمد رسول الله».

من هي الإعلامية سارة حسن؟

- هي إعلامية مصرية شهيرة، عملت بتقديم البرامج التلفزيونية.

- والدها اللواء محمد حسن

- والدتها وفاء حسن شتيوي.

- تزوجت من رجل الأعمال حسين دياب.

- عانت من مرض السرطان منذ 2021.

- خضعت لعملية اسئصال ورم خبيث في المخ، قبل أن يعود بقوة مُجددًا مما أدى إلى وفاتها.