الامارات | أم إيطالية تنتصر أخيرا... طردت ولديها «الطفيليان» من المنزل بأمر المحكمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن حب الأم له حدود. على الأقل بالنسبة لامرأة تبلغ من العمر 75 عامًا في مدينة بافيا بشمال إيطاليا، حصلت على أمر من المحكمة بعد أن رفعت دعوى قضائية لطرد ولديها، اللذين يبلغان من العمر 40 و42 عامًا، من منزلها، حسبما قال كاتب محكمة في بافيا لشبكة «سي إن أن».

وكان الابنان، اللذان وصفتهما والدتهما في أوراق المحكمة بـ «الطفيليان»، يعيشان في شقة العائلة دون المساهمة ماليًا أو المساعدة في أعمال المنزل، وفقًا للشكوى التي قدمتها المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في دعوى قضائية تداولتها محكمة مقاطعة بافيا. وتشير وثائق المحكمة إلى أن كلا الرجلين يعملان.

وانحازت القاضية سيمونا كاتربي إلى الأم المتقاعدة، التي انفصلت عن والد الرجلين والتي صرفت معاشها التقاعدي بالكامل على الطعام وصيانة المنزل، وحكمت بأن أمام الطفلين «بامبوتشيوني»، أو الطفلين الكبيرين، مهلة حتى 18 ديسمبر المقبل لإخلاء المبنى.

وكتبت القاضية كاتربي: «لا يوجد أي نص في التشريع يمنح الطفل البالغ الحق غير المشروط في البقاء في المنزل المملوك حصريًا للوالدين، ضد إرادتهما وبموجب الرابطة الأسرية وحدها».

وسبق للابنين، الذين استعانا بمحامي لمحاربة إخلاء أمهما لهما، أن جادلا وفقًا لصحيفة La Provincia Pavese المحلية بأن الآباء الإيطاليين ملزمون بموجب القانون برعاية أطفالهم طالما كان ذلك ضروريًا. واستشهدت كاتربي بالقانون الحالي في حكمها ووافقت على أن «الإقامة في العقار يمكن اعتبارها في البداية مبررة لأن القانون يستند إلى التزام النفقة الواقع على الوالدين». ثم قضت بأنه «لم يعد يبدو مبررًا بالنظر إلى أن المتهمين تجاوزا الأربعين من العمر، وبمجرد تجاوز سن معينة، لم يعد بإمكان الطفل أن يتوقع من الوالدين مواصلة التزام النفقة بما يتجاوز الحدود التي لم تعد معقولة». وقال محامي الابنين لوسائل الإعلام المحلية إن الرجلين لم يقررا ما إذا كانا سيستأنفان قرار المحكمة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُرفع فيها هذا النوع من القضايا في النظام القانوني. ففي عام 2020، حكمت المحكمة العليا في إيطاليا ضد رجل يبلغ من العمر 35 عامًا كان يعمل مدرس موسيقى بدوام جزئي ولا يزال يتوقع دعمًا ماليًا من والديه بعد أن قال إنه لا يستطيع إعالة نفسه براتب سنوي قدره 20 ألف يورو.

وفي المتوسط، يترك الإيطاليون منزل والديهم في متوسط عمر 30 عامًا، وفقًا لبيانات يوروستات 2022. وتعتبر كرواتيا هي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ متوسط العمر 33.4 سنة. وعلى النقيض من ذلك، يبدأ الأبناء في فنلندا والسويد والدنمارك حياتهم بمفردهم في متوسط عمر 21 عامًا، وفقًا لنفس البيانات.