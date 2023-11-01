الامارات | سرق 53 آيفون جديد في أول يوم عمل بمتجر إلكترونيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقن الشرطة القبض على رجل روسي بعد أن سرق 53 جهاز iPhone جديدًا في أول يوم عمل له في متجر للإلكترونيات في موسكو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وزارة الداخلية الروسية مقطعا قصيرا لرجل "ينظف" متجرا للإلكترونيات في موسكو ويملأ حقيبة صغيرة وعدة أكياس بعشرات حافظات آيفون. وحاول الرجل البالغ من العمر 44 عامًا تغيير زاوية كاميرا المراقبة باستخدام ممسحة تنظيف دون فائدة، وحينما لم ينجح تابع عمله ببساطة.

وبعد أن أخذ 53 هاتف iPhone جديدًا و53 ألف روبل (570 دولارًا) من صندوق المحل، خرج من الباب الأمامي. ووفقا للشرطة فإن السرقة تمت فيما كان يفترض أنه اليوم الأول للرجل في العمل كمدير مبيعات في متجر إلكترونيات… وقالت مصادر بالشرطة لمنفذ الأخبار الروسي "لينتا" إن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا استخدم وثائق مزورة لتأمين وظيفة كمدير مبيعات في متجر الإلكترونيات، وفي اليوم الأول، بعد حصوله على مجموعة مفاتيح المتجر، دخل قبل الجميع، وأخذ 53 جهاز iPhone جديدًا وكل الأموال الموجودة في الصندوق ثم غادر المدينة إلى منزله في سيفاستوبول.

ولأنه لم يبذل أي جهد لإخفاء وجهه، سرعان ما تعرفت السلطات على الرجل وألقت القبض عليه في سيفاستوبول. وتمكنت الشرطة من مصادرة بعض البضائع المسروقة التي عثر عليها في منزله، لكن اللص قال إنه تمكن من بيع العشرات من أجهزة آيفون وهو في طريقه إلى منزله من موسكو. وتم فتح قضية جنائية ضد المحتال وتم وضعه في حجز الشرطة. ويقدر متجر الإلكترونيات أن خسائره تصل إلى نحو 3 ملايين روبل (32 ألف دولار). من المؤكد أن الإدارة ستتحقق من أوراق اعتماد المرشحين للوظائف بعناية أكبر للمضي قدمًا.