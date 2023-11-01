طريقة عمل الفلافل الكدابة خطوة بخطوة.. «وجبة خفيفة وموفرة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية الشهية التي تحظى بشهرة واسعة في مصر والدول العربية، ويمكن تناولها في أي وقت على الإفطار أو وجبة عشاء أو بالغداء مع الفول، لكن البعض قد يبتعدون عن تناولها خاصة الذين يعانون من مشكلات في المعدة مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

وتجنبًا لمشكلات الجهاز الهضمي، بعد تناول البقوليات، تقدم «هن» طريقة عمل الفلافل الكدابة بطريقة سهلة وبسيطة، بحسب ما عرضته الشيف أميرة شنب على «سي بي سفرة».

مقادير الفلافل الكدابة

- بيضتان

- 5 ملاعق دقيق

- حزمة شبت

- ملعقة بيكنج بودر

- رشة ملح

- نصف بصلة مفرومة

- نصف كوب زيت

- فصان من الثوم

طريقة عمل الفلافل الكدابة

- تُخلط المقادير السابقة في الخلاط حتى الحصول على القوام المطلوب.

- يمكن إضافة الخليط بصينية بالفرن أو قليها كوحدات صغيرة في الزيت الساخن.