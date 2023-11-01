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لحظة وداع فلسطينية لابنتها بعد استشهادها: «رحتي وسيبتيني» (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أم تودع ابنتها الشهيدة في قطاع غزة

تجلس على قدميها بالقرب من جثة ابنتها، تصرخ حزنًا وقهرًا ولا تملك فعل أي شيء بعد أنّ تسببت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استشهادها، لتظل الأم جالسة على الأرض في حالة صدمة بعدما زفت ابنتها إلى الكفن بدلا من رؤيتها في فستان الزفاف، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهما.

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أم تودع ابنتها بعد استشهادها تحت القصف

كانت دموع الأم المكلومة تتساقط بغزارة بينما تودع ابنتها، مرددة: «يما سبتيني ورحتي يما»، هكذا ودعت أم فلسطينية ابنتها الشهيدة، التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي في إحدى غاراته على منزلهما في قطاع غزة، وظهرت الأم في مقطع فيديو في حالة يرثى لها، بينما حاول عدد من الأشخاص حولها تهدئتها، وبدت غير قادرة على الوقوف أو الكلام.

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آثار غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وبحسب ما ذكرته منظمة اليونيسيف، فقد تجاوز عدد الشهداء خلال 19 يومًا فقط ما يقرب من 6 آلاف شهيد، ووصل عدد الأطفال الذين استشهدوا إلى أكثر من 2400 طفل، وتعدى عدد المفقودين 1500 مفقود تحت الأنقاض منهم الأحياء وبينهم الشهداء، نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لما أعلنه التلفيزيون الفلسطيني.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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