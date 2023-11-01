ختم اللحم.. حقيقة خطورته وكيفية التفرقة بين المزور والسليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ختم اللحم هو علامة توضع على اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ويتم ذلك عادةً في المجازر أو في مراكز التوزيع.

وفيما يلي نكشف لكم حقيقة خطورة ختم اللحم وكيفية التفرقة بين المزور والسليم، وفق ما أوضحت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بوزارة الزراعة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

قالت سماح: "ناس كتير سألتني عن ختم اللحوم هل هو مضر أثناء الطبخ أم لا".

تابعت: "ختم اللحوم لا يوجد إلا في المجازر فقط وهو عهدة الطبيب".

وأضافت رئيس قسم الإرشاد البيطري: "ختم اللحوم ليس مضراً إذا طُبِخ ولا يؤثر على الصحة".

وكشفت: "هذا الحبر مصنوع من بعض أنواع قشور العنب الأسود أو الأحمر، ويُثَبَّت أيضا ببعض المواد الصحية غير الضارة، وأثناء الطهي تتلاشى وتختفي هذه الألوان ولا تؤثر أبدا على الصحة".

وأوضحت: "ولكن الختم السليم لا يختفي على الذبيحة ولا يُغْسَل بالماء".

وأشارت: "كما أن الحروف أو الأرقام المدونة عليه غير سرية وتُتَغَيَّر يوميا بمعرفة طبيب المجزر ولا يمكن تزويرها".

واستكملت: "ولكن الختم المزور يختفي على الذبيحة، ويكون عبارة عن لون فقط ومن ثم يُكْتَشَف بمعرفة لجان التفتيش".

واختتمت: "لذا يجب التركيز بشدة في الأختام والشكل، وحال علمك بتزوير شخص ما في هذه الأمور عليك إبلاغ أقرب جهة بيطرية".