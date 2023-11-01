نوع شاي يحارب السرطان.. هذا ما يحدث للجسم عند تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القرنفل واحد من البهارات الشهيرة، وهو عنصر يفضل العديد من الأشخاص إضافته إلى الشاي.

لكن هل تعرف فوائد شاي القرنفل؟، وفقا لموقع healthline، فإن هذا المشروب لديه القدرة على محاربة السرطان.

ونظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن شاي القرنفل يعزز المناعة ويوفر جميع فوائد الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنه يحارب السرطان.

فوائد صحية أخرى لـ شاي القرنفل

تخفيف مشكلات الجهاز التنفسي

القرنفل يساعد على إزالة الاحتقان وتخفيف مشكلات الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد.

تنشيط تدفق الدم

المركبات الموجودة في القرنفل تعمل على تنشيط تدفق الدم وتعزيز الدورة الدموية بشكل عام.