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نوع شاي يحارب السرطان.. هذا ما يحدث للجسم عند تناوله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القرنفل واحد من البهارات الشهيرة، وهو عنصر يفضل العديد من الأشخاص إضافته إلى الشاي.

لكن هل تعرف فوائد شاي القرنفل؟، وفقا لموقع healthline، فإن هذا المشروب لديه القدرة على محاربة السرطان.

ونظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن شاي القرنفل يعزز المناعة ويوفر جميع فوائد الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنه يحارب السرطان.

فوائد صحية أخرى لـ شاي القرنفل

تخفيف مشكلات الجهاز التنفسي

القرنفل يساعد على إزالة الاحتقان وتخفيف مشكلات الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد.

تنشيط تدفق الدم

المركبات الموجودة في القرنفل تعمل على تنشيط تدفق الدم وتعزيز الدورة الدموية بشكل عام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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