بعد وفاة الإعلامية سارة حسن.. 10 علامات خفية لسرطان المخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله

بعد صراع دام فترة طويلة مع السرطان رحلت الإعلامية سارة حسن عن عالمنا أمس، كما تركت بصمة مميزة في قلوب العديد من الأشخاص بالوسط في المجال الإعلامي.

في عام 2022 كان آخر ظهور لها عبر قناة المحور، وأعلنت سارة عن عودة المرض الخبيث لها مجددا بعد أن خضعت للعلاج الكيماوي وعملية استئصال له، ولكن كان القدر هذه المرة أقوى منها.

وفي آخر ظهور لها على "فيسبوك" كتبت: تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث".

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن سرطان المخ الذي أصيبت به الإعلامية سارة حسن.

سرطان المخ نمو غير طبيعي في خلايا الدماغ، وتنتج خلاياه من الخلايا العصبية الداعمة للعصب.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" هناك أعراض غير متوقعة لسرطان الدماغ وتشمل ما يلي:

صداع مستمر.

الغثيان.

القيء.

زغللة في العين.

صعوبة في التحدث.

وهناك أعراض أخرى أكثر شيوعًا:

مشكلات في توازن الجسم.

فقدان الحركة.

مشاكل في الذاكرة.

تقلبات المزاج.

وتغيرات في الشخصية.

الأسباب

التعرض للإشعاع.

التعرض للعلاج الكيماوي سابقا.

تاريخ عائلي من سرطان المخ.

بعض الحالات الطبية مثل الورم.

العلاج

- عن طريق الجراحة واستئصال الورم.

- تلقي العلاج الكيماوي.

- العلاج الإشعاعي.

ولكي تجتاز تلك المحنة عليك بالحصول على الدعم النفسي من المقربين، وعليك أن تؤمن بوجود أمل في الشفاء والعلاج، بالإضافة للبحث في مجال الطب عن تطورات جديدة حول العلاج.