علامات تظهر في الصباح تكشف وجود جلطة بالجسم.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك باكرا تخبرك بوجود جلطة بأوردة الجسم لذا احذرها ولا تتجاهلها لأنها يمكن أن تكون علامة على حدوث أمراض صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

والجلطة الدموية، أي وجود مشاكل في تخثر الدم، عبارة عن عدم قدرة الجسم على التحكم في كيفية تجلط الدم، ويمكن أن تكون موروثة أو مكتسبة، وفقًا لما جاء في وزارة الصحة السعودية.

الأنواع

وتنقسم إلى ما يلي:

١- اضطراب تخثر الدم الموروث:

يحدث بسبب انتقال جين المرض من الأبوين إلى الشخص، أو بحدوث تغيرات في جينات معينة يمكن أن تجعل الدم أكثر عرضة لتكوين الجلطات مثل متلازمة الصفائح الدموية اللزجة.

٢- اضطراب تخثر الدم المكتسب:

يعني أن الشخص لم يولد مصابًا بالمرض ولكن تطور المرض بسبب حالة صحية أو مرض آخر.

الأسباب

نتيجة تغيرات في تراكيب الجينات (الطفرات) قبل الولادة.

الإصابة ببعض الحالات الطبية مثل السمنة أو اضطراب المناعة الذاتية مثل الذئبة.

عدم الحركة لفترات طويلة مثلاً بعد الجراحة.

تناول بعض الأدوية لعلاج السرطان أو اضطرابات النزيف.

وجود نقص في فيتامين ب 6، ب 12، أو حمض الفوليك.

الإصابة بالعدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

الأعراض

تختلف الأعراض على حسب مكان الإصابة، يمكن أن تكون في الفخذين أو الساقين أو الحوض.

٤ علامات صباحية تنذرك بالحذر:

- ضيق التنفس.

- وجود ألم في الصدر.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- وجود سعال الدم.

أعراض أخرى تحدث في الأوردة العميقة:

- تورم الساقين.

- تضخم الأوردة.

- احمرار الجلد.

- ألم شديد في المنطقة المصابة من الجسم.

الوقاية:

- تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة كجزء من خطة الأكل الصحية للقلب.

- إجراء فحوصات منتظمة، والبحث عن أعراض جلطات الدم.

- ممارسة النشاط البدني والرياضة ما لا يقل عن ٣٠ دقيقة يوميا.

- تناول الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

- المحافظة على وزن صحي.

- الابتعاد عن التوتر.