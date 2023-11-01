"بالجرار".. شاب يدهس شقيقه مرات عديدة لسبب غير متوقع.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بطريقة صادمة، وقع حادث مرعب في قرية "أدا" بضواحي مدينة بهاراتبور في ولاية راجاستان، شمال غرب الهند، بسبب خلاف شقيقين على قطعة أرض زراعية.

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الشقيقان وهو يقود "الجرار"، ويحاول مرارا وتكرارا دهس شقيقة وسط مجموعة من الحضور.

ووفقًا لما جاء في موقعي "Nd TV"، "إنديا توداي"، فإن أحد الأشقاء الذي يدعى "بهادور" وصل لمكان الأرض المتنازع عليه وهو يقود جرارًا زراعيًا، ومعه بعض أبنائه.

انصدم شقيقه "سينج" وأبناؤه من تصرف أخيه وخرج لكي يتصدى له، ولكن اشتد الأمر سوأ وتحول لمعركة بين العائلتين.

وانتهى الأمر بدهس الشقيق لأخيه "بالجرار" مرات عديدة متتالية، وسط صراخات العائلة لإيقافه، ولكن لم يجدي ذلك بشيء وتوفي الشقيق، وحضرت الشرطة وألقت القبض عليهم للتحقيق في الأمر.