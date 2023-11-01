كي تتحول إلى قطة.. لن تتوقع ما فعلته إيطالية بجسدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، كشفت فتاة إيطالية، تبلغ من العمر 22 عامًا، وتدعى كيارا ديلاباتي، عن رغبتها في التحول إلى قطة.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة نيويورك بوست، أجرت الفتاة 20 تعديلًا للجسم من أجل تحقيق هذه الخطوة الغريبة.

الفتاة التي تحمل اسم المستخدم" آيدن مود" على وسائل التواصل الاجتماعي، أنشأت العديد من مقاطع الفيديو حول رغبتها في التحول إلى قطة على" تيك توك"، وحصدت ملايين المشاهدات.

وحصلت كيارا على أول ثقب في جسدها في سن الحادية عشرة وبدأت رحلة التحول الخاصة بها، وفي الوقت الحاضر، لدى المرأة حوالي 72 ثقبًا في جسدها.

وتشمل التغييرات الجسدية التي طرأت عليها فتحات أنف مثقوبة، ولسان منقسم، وثقب في الشفة العليا بطول 0.8 سم، وثقب للشفرين الداخليين بطول 1.6 سم.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما: "أعتقد أنني سأكون قطة رائعة"، وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها المنشورة على منصة تيك توك، يمكن رؤيتها وهي تمرر لسانها المنفصل من خلال فتحتين كبيرتين فوق شفتيها.

وعلاوة على ذلك، خضعت المرأة أيضًا لعملية رأب الجفن، وهو إجراء جراحي يمكن إجراؤه على الجفون العلوية و/أو السفلية، يتم إجراؤها من أجل "تصحيح العيوب والتشوهات في الجفون وتعديل منطقة العين جماليا"، كما أن لديها وشم في مقلة العين، وآذان مدببة، وكحل دائم وأظافر تشبه المخالب.

وقالت المرأة التي تريد أن تصبح قطة بشرية: "من الجنون أن ترى مدى تغير جسم الإنسان وما يمكنك تحقيقه بالفعل من تعديلات الجسم، لقد أحببت القطط دائمًا".

ومع ذلك، فهي تعتقد أنه لا يزال أمامها الكثير لتحقيق المظهر الكامل الذي يشبه القطة، وقالت: "سأحتاج إلى رفع العيون أو جراحة رأب الجفن لإنتاج عيون أكثر استطالة بشكل طبيعي، وإعادة تشكيل الأسنان، وقطع الشفة العلوية، والمزيد من الحشوات وإرفاق ذيل والمزيد من الوشوم".

كما كشفت أيضًا أنها معتادة على الألم ولم يعد الأمر يمثل مشكلة كبيرة لها، متابعة: "العمليات من أي نوع تؤلمني كثيرًا، لكن الألم مؤقت وليس مشكلة كبيرة بالنسبة لي".

وعلى الرغم من أنها تعرضت للانتقادات بسبب مظهرها، حيث وصفها بعض المستخدمين بأنها "مزعجة"، إلا أن المرأة تشعر بأنها طبيعية تمامًا في اختياراتها، قائلة: "من خلال تعديلات الجسم، أشعر بالصدق مع نفسي، بغض النظر عما يعتقده الناس".