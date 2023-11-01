بعد وفاتها بسرطان في المعدة.. من هي الفنانة الكويتية جواهر ؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت منذ قليل الفنانة جواهر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، ليُخيم الحزن على قلوب محبيها ومتابعيها، وتستعرض «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عنها.

وفاة الفنانة الكويتية جواهر

قبل لحظات أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خبر وفاة الفنانة الكويتية جواهر، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية، اللي اسمها الحقيقي منال المسفر، عن عمر 45 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك، وانزلها منزل حسن، وتجاوز عنها وأكرمها بالنظر لوجهك الكريم، ادعوا لها فالدعاء رزق الميت».

مرض الفنانة جواهر الكويتية

لفظت الفنانة جواهر الكويتية أنفاسها الأخيرة اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان في المعدة، بحسب ما تداولته وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت الفنانة جواهر أعلنت إصابتها بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص طبي خاطئ، الذي نتج عنه انتقال المرض إلى الكبد، لذا انتقلت الممثلة الكويتية منذ فترة إلى بريطانيا لتلقي العلاج، وخضعت للكثير من العمليات الجراحية.

وقبل وفاتها بفترة قصيرة، نشرت الفنانة جواهر عبر حسابها الرسمي على «سناب شات»، مقطع فيديو يؤكد فيه تدهور حالتها الصحية بعد الجراحة الأخيرة التي خضعت لها، ومنع العلاج عنها؟

وفي منشور آخر، ذكرت فيه العائلة أنه جرى إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية قائلين: «اسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصالات.. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة له».

معلومات عن الفنانة الكويتية جواهر

- تعتبر الفنانة جواهر هي واحدة من أشهر الممثلات الكويتية.

- هي كويتية الأصل وعاشت طوال حياتها في دولة الكويت، ثم انتقلت للعلاج في لندن بإنجلترا.

- بدأت في مجال الفن كممثلة في مسرحية «الخفاش» في عام 1990.

- ظهرت مرة ثانية في فيديو كليب لمطرب خالد بن حسين- مثلت في مسلسل «يوم آخر».

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة

- اعتزلت الفن بعد إصابتها بمرض السرطان في المعدة.