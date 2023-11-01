سبب وفاة الفنانة جواهر الكويتية.. تدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن أصابت مُحبي الفنانة الكويتية جواهر التي توفيت اليوم، بعد معاناتها مع سرطان المعدة، وتدهور حالتها الصحية، إذ نشرت صديقتها مي العيدان مقطع فيديو للفنانة تطلب الدعاء من محبيها بصوت ضعيف وصورة غير واضحة ترفض أن تظهر فيها بملامحها التي تغيرت بسبب المرض.

سبب وفاة الفنانة جواهر الكويتية

وتٌوفيت الفنانة جواهر الكويتية جواهر بسرطان المعدة، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، بعد معاناة مع المرض ودخولها المستشفى منذ أغسطس الماضي لإجراء عملية خطيرة.

وودعتها صديقتها مي العيدان بكلمات مؤثرة، قائلة:«إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر، عن عمر 45 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان المعدة قضت خلاله أكثر من 4 سنوات من العلاج في لندن دون جدوى، وعادت إلى الكويت وقضت بما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت حتى تم اليوم وفاتها اللهم ارحمها، واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، وأنزلها مُنزل حسن وتجاوز عنها وأكرمها بالنظر إلى وجهك الكريم أدعوا لها فالدعاء رزق الميت».

الظهور الأخير للفنانة جواهر

بصوت خافت وغطاء لوجهها، ظهرت الفنانة الكويتية جواهر من داخل أحد المستشفيات البريطانية في لندن قبل إجراء عملية خطيرة وهي تطلب الدعاء لها وتطمئن جمهورها: «جزاكم الله خيرا ما قصرتم، الحمد لله أكثر من 24 ساعة ما كلت شي للحين علشان أي وقت يدخلونني العمليات الحمد لله اللهم لا اعتراض، الحمد لله بس حبيت أطمنكم عني».

ونشرت صديقتها «العيدان»، مقطع فيديو قائلة:«الفنانة جواهر الكويتية تستعد من المستشفى في لندن لإجراء عملية خاصة بعلاجها من السرطان، وتقول دقائق وأكون بيد الغرباء ليس معي غير الله، دعواتكم لها الله يطلعها من العملية أحسن مما دخلت لها أدعولها بالشفاء لا تكفوا عن الدعاء لها فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله».