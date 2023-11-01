فئات ممنوعة من تناول الموز بالرغم من فوائده.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الموز من الفواكه المفضلة لدى العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ وفوائدها المختلفة، ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض الحالات التي يفضل تجنب تناوله.

سنتعرف عليهم وفقًا لما ذكره موقع "Style craze"، و"Times of india".

ألم الأسنان

يحتوي الموز على نسبة عالية من النشا، التي يمكن أن ينتج عنها الإصابة بتسوس الأسنان، وخاصًة للحالات التي لم تهتم بأسنانها جيدًا، بالإضافة إلى السكريات التي تزيد مشكلات الأسنان الصحية، وتجعلك تعاني ألم الأسنان، كما وجدت دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة Plos One البحثية.

مرضى السكري

تناول الموز بكميات كبيرة يمكن أن يزيد مستويات السكر في الدم، ومن ثم يعرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لذا إذا كان لديك تاريخ وراثي أو علامات تشير إلى قابلية جسمك للإصابة بمرض السكري، من الأفضل تجنب تناول الموز.

مشاكل صحية في البطن

هناك بعض المكونات التي توجد في الموز تحتاج المعدة وقتًا طويلًا لهضمه، بما في ذلك النشا الذي يوجَد بكميات أكبر في الثمار غير الناضجة كليًا، ومن ثم يؤدي إلى الإصابة بآلام شديدة في المعدة، والقيء والإسهال، لذا يعد الموز غير جيد للحالات التي تعاني مشكلات صحية تعيق عملية الهضم.

حساسية الموز

يزيد تناول الموز من أعراض الحساسية، وتؤدي إلى حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وعدم القدرة على التنفس جيدًا، بالإضافة لإعاقة وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الجسم، ما ينتج عنه زيادة أو انخفاض ضربات القلب، الشعور بالدوار وقد يصل إلى الإغماء.

غازات البطن

يعاني بعض الأشخاص من غازات البطن المفرطة، نتيجة لوجود مشكلة صحية في الجهاز الهضمي، لذا تناول الموز يزيد غازات البطن لوجود الألياف القابلة للذوبان والفركتوز، لذا زيادتهم في المعدة تحتاج إلى الكثير من الجهد لتكسير الألياف، والفركتوز يجعل هناك صعوبة في هضمه.