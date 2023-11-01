بعد أداء القسم الدستوري.. 8 معلومات عن الأميرة «ليونور» وريثة عرش إسبانيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أدت الأميرة «ليونور» اليمين على نسخة الدستور التي أداها سابقا والدها ملك إسبانيا «فيليبي» قبل 37 عامًا، وكان ذلك بحضور والدتها الملكة «ليتيسيا» وأمام رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينجول، تستعرض «هن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

أبرز المعلومات عن الأميرة «ليونور»

- ابنة ملك إسبانيا الحالي فيليبي السادس، وزوجته الملكة «ليتيسيا».

- تبلغ الأميرة «ليونور» 18 عامًا.

- استطاعت الأميرة أن تكسب قلوب شعبها خلال لحظات القسم الدستوري.

- بإمكان «ليونور» أن تخلف والدها الملك «فيليبي» وتصبح رئيسة الدولة في حال غيابه.

- قامت مجلة المشاهير Lecturas، بتخصيص صفحتها الأولى في العدد الأخير لزيادة شعبية الأميرة.

- استطاعت الأميرة ليونور، إتقان أكثر من لغة، إذ تتحدث عدة لغات منها: الفرنسية والإنجليزية والكاتالونية بالإضافة إلى الإسبانية.

- حصلت على شهادة البكالوريا الدولية من كلية أتلانتيك في ويلز.

- بدأت «ليونور» تدريبًا عسكريًّا لمدة 3 سنوات في أكاديمية عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال شرق البلاد، تكون قادة مستقبلية للقوات المسلحة الإسبانية.

الأميرة «ليونور» تكسب قلوب شعبها

ورغم أن عمرها لا يتعدى العشرين، إذ تبلغ وريثة عرش إسبانيا 18 عامًا، إلا أنها أدت يمين الولاء للدستور، ويعتبر ذلك خطوة أساسية لكي تتمكن من خلافة والدها الملك فيليبي السادس على رأس الدولة، كما استطاعت أن تنال محبة الشعب الإسباني من خلال خطابها في أثناء حفل تأدية اليمن.

ووقفت الأميرة «ليونور» أمام والديها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا وشقيقتها الصغرى صوفيا، وأقسمت اليمين في أثناء جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدين في جلسة استثنائية، وهو ما يعتبر من الأداءات المهمة، إذ أداه جدها الملك خوان كارلوس الأول سابقا وكان ذلك في عام 1969، خلال عصر الدكتاتورية فرانكون وأخلفه والدها «فيليبي» عام 1986 أثناء النظام الديمقراطي.

الأميرة «ليونور» تؤدي اليمين الدستوري لإسبانيا

بدأت «ليونور» القسم بقولها: «أقسم أن أؤدي مهامي بولاء وأن أحمي وأضمن حماية الدستور والقوانين، وأن أحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي، وأن أكون مخلصة للملك»، وذلك في حضور أسرتها الملكية، مع وجود تصفيق حار لها من قبل أعضاء البرلمان.

وفي لحظة مرورها برفقة عائلتها المالكة، وقف العديد من الحشود في محيط البرلمان، حاملين في أيديهم أعلام إسبانيا، وبدأوا بذكر بعض الهتافات قائلين «فلتحيا إسبانيا»، وكان الحفل بشكل مباشر عبر شاشات ضخمة وضعت في ساحة لابويرتا ديل سول في وسط مدينة «مدريد» وعدة مناطق متفرقة في العاصمة الإسبانية.