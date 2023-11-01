عائلة أمريكية من أصل فلسطيني تنعي 42 من أقاربها: استشهدوا في يوم واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في يوم واحد استشهد 42 فردا من أسرة فلسطينية ذات أصول أمريكية في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشاهد لن يصدقها عقل أو يتقبلها قلب، ولن تكون حتى مقبولة في حالة إذا كانت عمل درامي وليس الواقع.

استشهاد 42 فردا من عائلة أمريكية فلسطينية بغزة في يوم واحد

ذكر طارق حمودة وزوجته منال وهما أمريكيان من أصل فلسطيني، بقطاع غزة، لكنهما يعيشان في مدينة «مابل جروف» بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، منذ 2004، أن عائلة زوجته فقدت في يوم واحد، 42 فردا من 3 أجيال مختلفة، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بداية من 7 أكتوبر حتى اليوم، وذلك بحسب ما ذكره موقع «ktvz».

وفي تصريحات صحفية أجراها «طارق»، أوضح أن أشقاء زوجته بالكامل بما فيهم أطفالهم، تعرضوا للقصف في منزلهم بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة، ووثقه مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه أحد الجيران يُظهر أن كل ما تبقى من مجمع العائلة المكون من ثلاثة مبانٍ، عبارة عن أكوام من الركام والتراب، كأطلال متفحمة وأنقاض.

صدمة «منال» ابنة العائلة الأمريكية التي استشهدت في غزة

وأوضح «حمودة» أن زوجته «منال»، منذ أن وصلها خبر استشهاد عائلتها وهي في حالة من الصدمة: «حتى الليلة الماضية، كانت لا تصدق ما حدث لأسرتها وتٌنكره، وتشعر بالأسى الشديد حيالهم، فقد كانت تحب أسرتها بشكل كبير وأمضت الصيف الماضي معه».

بينما أضاف إياد أبو شعبان، ابن عم الزوجة منال، الذي يعيش في جنوب فلوريدا، أن الاحتلال لم يقتل واحد أو اثنين، وإنما دمر العائلة بالكامل، بداية من الأطفال بعمر 3 أشهر حتى كبار السن 77 عامًا، كما كان من ضمن الشهداء ابنه أحمد وعمه عصام أبو شعبان وزوجته ليلى، وهو ما وصفه بالإبادة الجماعية: وفقا له: «الغارات لم تقتل فردين أو ثلاثة، بل 42 شخصًا من عائلتنا، وهو الأمر الذي لم نصدقه حتى الآن».

وأشار أبو شعبان، إلى أنه قبل أن تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مجمع العائلة اتصلوا بالأسرة ليخبروهم بوجود نشاط عسكري في المنطقة، إلا أنهم لم يُطلبوا منهم إخلاء منزلهم على الإطلاق.