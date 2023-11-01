مدرسة روسية تثير الجدل بتركيب كاميرات مراقبة في مرحاض الفتيات.. هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

واجهت مدرسة في مدينة بولشوي كامين الروسية الكثير من الانتقادات من الطلاب وأولياء الأمور بعد تركيب نظام مراقبة بالكاميرات داخل مرحاض الفتيات.

ومن المؤكد أن الكاميرات لا توفر رؤية داخل أكشاك المراحيض، ولكن مجرد معرفة أن شخصًا ما قد يراقب كل تحركاتك في أكثر الأماكن خصوصية في المدرسة يعد أمراً مزعجاً.

كما وجدت الطالبات أنه لم يعد بإمكانهم الاستمتاع بالخصوصية داخل المرحاض بسبب نظام المراقبة المكون من ثلاث كاميرات ، وفقا لموقع "odditycentral".

واُنْتُقِد نظام الكاميرات في المرحاض بشكل عام، ولكن صحيفة MK الروسية ذكرت أن العديد من السكان كانوا في الواقع يؤيدون الكاميرات، لأنها منعت الأطفال من تخريب المدرسة التي جُدِّدَت حديثا، وأيضا جعلهم يفكرون كثيرا قبل التنمر على زملائهم الطلاب أو التدخين أو تعاطي المخدرات.

وقالت الطالبة تاتيانا طالبة من مدينة سباسك-دالني الروسية: جددت المراحيض في مدرستنا مؤخرا وبعد شهر في اجتماع لأولياء الأمور اشتكى مدير المدرسة من كسر حاملات ورق المرحاض والصابون السائل، كما أن هناك دائما فوضى في المراحيض".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مدرسة روسية الجدل بسبب تركيب كاميرات في مراحيض الطلاب، وقد أثارت المدرسة رقم 49 في مدينة أوفا انتقادات العام الماضي للسبب نفسه.