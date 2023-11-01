4 علامات تكشف الإصابة بأمراض الكبد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مشكلة صحية توصف بأنها "قاتل صامت" بسبب عدم وجود أعراض مبكرة هي أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد.

وأوضحت باميلا هيلي، الرئيس التنفيذي لصندوق الكبد البريطاني "هو مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة تدعم المرضى وعائلات المصابين بأمراض الكبد"، أن أمراض الكبد هي أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الكبد.

ومع ذلك، حذرت من أن هذه الحالة تعد "قاتل صامت ليس له أعراض عادة"، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من أمراض الكبد.

والخبر السار هو أنه يمكنك منع بعضها من خلال الحفاظ على وزن صحي وتجنب تناول الكحول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضافت: "أن الكشف المبكر عن سرطان الكبد يعني علاجا أسرع وفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة".

ويصف التليف أي درجة من التندب في الكبد، بينما يشير تليف الكبد إلى أشد أنماط التندب وأكثرها شمولا.

وتشمل أعراض سرطان الكبد ما يلي:

فقدان الوزن بشكل غير متوقع

فقدان الشهية

تقيؤ الدم

ألم أو تورم في البطن.