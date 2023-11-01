إصابة 15 شخصا بعد إطلاق نار.. حفل "هالوين" يتحول إلى رعب حقيقي "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وقعت حادثة مروعة خلال احتفال بـ"الهالوين" في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لموقع timesofindia، أطلق مسلح النار على التجمع في الجانب الغربي من المدينة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصا، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة.

وتتراوح أعمار الضحايا، وهم ست نساء وتسعة رجال، بين 26 و53 عاما، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من القبض على المشتبه به وعثرت على سلاح ناري في مكان الحادث.

وشهدت احتفالات الهالوين في مدن أخرى بأمريكا، بما في ذلك تامبا وإنديانابوليس، عمليات إطلاق نار جماعية.

وقال أندريه ويليامز، شاهد عيان، إن شجارا اندلع خلال حفل الهالوين، وتصاعدت الأمور بسرعة عندما تم رفض دخول رجل مكان الحفل بعد الإعلان أن الحفل على وشك الانتهاء.

وأضاف: "أخبروه أنه لا يستطيع الدخول، ليذهب إلى سيارته ويعود ويبدأ في إطلاق النار".