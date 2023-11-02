الامارات | «قمَّة المعرفة 2023» رحلة إلى «الثورة الصناعية الخامسة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تفاصيل «قمة المعرفة 2023»، التي ستُقام في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى يوم افتراضي في 23 نوفمبر 2023.

جاء الإعلان عن تفاصيل القمَّة التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال مؤتمر صحافي نظَّمته المؤسَّسة في نادي دبي للصحافة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، ومدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبدالشافي، ورئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور هاني تركي.

وتُعقد القمَّة في دورتها الثامنة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، وتركِّز على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، والتي تشكِّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، وتوفِّر بيئات محفزة للابتكار والإبداع، وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات. وتستقطب القمَّة خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويشمل جدول أعمالها سلسلة جلسات وورش عمل ومحاضرات لكوكبة من المتحدثين.

وأكَّد جمال بن حويرب، أن القمَّة تهدف إلى إبراز الدور الحيوي للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض الاتجاهات الكبرى المؤثِّرة في إرساء دعائم مدن المستقبل. ولفت إلى أنَّ جلسات القمَّة ستتناول بشكل معمق محاور مهمة، تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل.

وقال الدكتور هاني تركي: «نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، حيث نعمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة من خلال العديد من المبادرات الفريدة والمتنوعة، التي تخدم فئات مختلفة من المجتمعات العربية».