القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إذا كنتِ من صاحبات البشرة القمحاوية، فقد تجدي صعوبة في اختيار لون ظلال أحمر الشفاه الخاص بك، الذي يجعل شفتيك تٌبرز بشكل مٌميز ومٌختلف، فحان الوقت للتخلص من الألوان المٌحايدة والتقليدية واختيار ألوان تٌبرز جمال ملامحك، ولون بشرتك.

5 ألوان من أحمر الشفاه لأصحاب البشرة القمحاوية.. ما هي؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 5 ألوان من أحمر الشفاه لأصحاب البشرة القمحاوية، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

بيري «لون التوت الأزرق»

اللون الموف، هو لون مثالي للحفلات، يٌضيف أحمر الشفاة الموف الداكن، لمسة من الغموض إلى مظهرك، ضعيه مع ألوان عين محايدة للحصول على بريق مسائي مثالي.

لون تيراكوتا

هو لٌون دافئ يكمل البشرة مثالي ليلاً ونهارًا، فهو اختيار متعدد الاستخدامات، يمنح شفتيك لمسة من السحر الغريب.

أحمر شفاه موكا

يٌبرز الثراء التُرابي للون الموكا الدفء لبشرتك، فهو ظل يومي رائع، مثالي للنزهات غير الرسمية، وسهل تطبيقه مع كل الألوان والتصميمات.

أحمر شفاه أحمر حار كلاسيكي

لا يخرج عن الموضة أبدًا، فهو مٌذهل على البشرة الرمادية، ومثالي للمناسبات الخاصة، فهو ينضح بالثقة والجاذبية.

درجات النود

إذا كنتي تفضلين «ميكب النو ميكب»، فإن أحمر الشفاه النود هو صديقك المٌفضل، إنه يُعزز جمالك الطبيعي ويتناسب بشكل جيد مع أي ملابس، فهو خيار مٌميز لمظهر طبيعي مٌنعش، وأكثر رقة.