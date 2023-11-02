الذكاء الاصطناعي ينهي حياة فتاة بطريقة مأساوية.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تسبب الذكاء الاصطناعي في إنهاء حياة فتاة بريطانية، تبلغ من العمر 14 عاما، بطريقة مأساوية، بعدما أقبلت على الانتحار بسبب محتوى متطرف عبر الإنترنت.

ووفقا لصحيفة dailymail، فإن الفتاة التي تدعى مولي راسل، أقبلت على الانتحار بسبب محتوى متطرف، فيما حذر والدها من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يثير موجة جديدة مدمرة" من المحتوى المتطرف عبر الإنترنت الذي أدى إلى وفاة ابنته.

وحث الوالد إيان راسل المسؤولون على عدم التركيز فقط على الخطر الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية، ولكن أيضًا على النظر في "المخاطر الأكثر إلحاحًا والملموسة على سلامة الأطفال".

كما أكد أن ابنته تعرضت لمحتوى تحدث عن الاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار.

كما كتبت الفتاة تغريدة عبر حسابها على موقع X (تويتر سابقًا) قبل وفاتها: "الجميع أفضل حالًا بدوني.. أنا لا أنسجم في هذا العالم".

وتوصل تحقيق إلى أن مولي البالغة من العمر 14 عامًا تعرضت لمشاهدة وابل من المواد الانتحارية وإيذاء النفس على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في انتحارها، نتيجة تعرضها إلى الاكتئاب.

وأرجع الطبيب الشرعي، أندرو ووكر، وفاة الفتاة إلى المحتوى الذي شاهدته والذي لم يكن آمنا.