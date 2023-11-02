إليك أسباب انجذاب البشر للأغذية الدهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في انجذاب البشر للأغذية الدهنية، بما في ذلك العوامل الجينية والبيئية والنفسية.

العوامل الجينية

تلعب الجينات دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم والاستجابة للمكافآت والحوافز وهضم الدهون. وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم جينات معينة قد يكونون أكثر عرضة لتناول الأطعمة الدهنية.

العوامل البيئية

تشمل العوامل البيئية التي يمكن أن تساهم في انجذاب البشر للأغذية الدهنية:

الإعلانات الغذائية: غالبًا ما تروج الإعلانات الغذائية للأطعمة الدهنية على أنها لذيذة وممتعة.

الوصول إلى الأطعمة الدهنية: أصبحت الأطعمة الدهنية أكثر سهولة في الوصول إليها من خلال توافرها في المتاجر والمطاعم.

العوامل الاجتماعية: قد يرتبط تناول الأطعمة الدهنية بالمجتمع أو الثقافة.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية The Journal of Neuroscience المتخصصة في طب الأعصاب، قام الفريق البحثي من جامعة كامبريدج ومستشفى أدينبروك في المملكة المتحدة بإخضاع المتطوعين في التجربة للتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء تناول جرعات من اللبن المخفوق تحتوي على نسب مختلفة من الدهون.

وأثبتت دراسات سابقة أن الإفراط في تناول الأغذية المشبعة بالدهون يعتبر من العوامل الأساسية المسببة للسمنة في الدول الغربية، ومن هذا المنطلق، سعى الباحثون لتحديد الأماكن التي تستجيب للدهون داخل المخ، حتى يتسنى التوصل لوسائل علاجية للحد من الميل الطبيعي لتناول هذه الأغذية المشبعة بالدهون.

وبحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، كان الفريق البحثي يطلب من 22 متطوعا مشاركين في التجربة تناول الجرعات المختلفة من اللبن المخفوق، ثم تحديد السعر الذي يمكن أن يدفعه كل متطوع نظير كوب كامل من هذا المشروب، كوسيلة لتحديد مدى اعجاب كل متطوع بالجرعة التي يتناولها في إطار التجربة، مع إخضاع المتطوعين للتصوير بالرنين المغناطيسي للمخ خلال فترة التجربة.

ووجد الباحثون أن منطقة القشرة الجبهية الحجاجية داخل المخ كانت هي التي تضيء في صورة الرنين المغناطيسي أثناء تناول أغذية دهنية خلال التجربة، وأن قوة إضاءة هذه المنطقة من المخ في صور الرنين المغناطيسي كانت تتزايد مع تناول المشروبات التي تتزايد فيها نسبة الدهون.

وفي ختام التجربة تم دعوة المتطوعين لوجبة غداء مجانية تتضمن أطباق من الكاري تحتوي على نسب دهون متفاوتة، واتضح للباحثين أن المتطوعين الذين تفاعلت منطقة القشرة الجبهية الحجاجية لديهم أكثر من غيرهم خلال التجربة، تناولوا كميات أكبر من الكاري الذي يحتوي على نسب دهون مرتفعة.