نصائح مهمة لتخزين أحذية الصيف لحمايتها من التلف.. مناديل ورقية وعلب كرتونية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع اقتراب موسم الشتاء، تستعد الأمهات لتخزين أحذية الصيف حتى لا تتلف أو يتأثر بعضها بالرطوبة، وقبل تخزينها يجب أن تتبعي عدة نصائح مهمة منها تنظيف الأحذية قبل تخزينها، والحفاظ عليها في علب خاصة كذلك الاهتمام بكل نوع بما يناسبه وفق موقع «propremiumcare» البريطاني.

تنظيف الأحذية قبل تخزينها

أول خطوة للحفاظ على حالة الأحذية الصيفية للموسم المقبل قبل فصل الشتاء، يجب أن تنظفي الأحذية من أي أتربة باستخدام منظفك الخاص أو وضع مقدار متساوي من الماء والخل للتنظيف، وتركها ما يقرب يوم لتجف قبل تخزينها.

استعملي أداة تمديد الأحذية الخشبية

تساعدك أداة تمديد الأحذية الخشبية في الحفاظ الحذاء على حاله وتجنب الثني أو تغير معالمه، وهي عبارة زوج مصنوع من الخشب به مقاسات تستخدم في ضبطها لما يتناسب مع مقاسك الخاص، وتدخل داخل الحذاء وتحافظ عليه، وإذا كان من الصعب الحصول على أشجار الأحذية، يمكن الاتجاه إلى المناديل الورقية الجافة ووضعها داخل الأحذية، ولكن أحذية الأشجار تلائم أكثر الصنادل.

من الجيد الاحتفاظ بعلب الأحذية الأصلية، ولكن في حالة فقدها يمكنك شراء علب كرتونية ووضعها فيها لإطالة عمر الأحذية وإبعادها عن التراب والهواء.

توفير مكان ملائم لها: من أسباب إطالة عمرالأحذية الصيفية أوالشتوية، توفير مكان ملائم لا يتميز بالحرارة الشديدة أومستويات الرطوبة، ويفضل مكان مظلم وهادئ بعيدا عن التنقلات الكثيرةن لكي تكون بحالتها للموسم القادم.

طرق الحفاظ على الأحذية

للحفاظ على الأحذية الصيفية يمكنك استخدام منظفات ومرطبات الأحذية إلى إزالة الأوساخ من حذائك.

-يمكنك ايضًا تصميم منتجات العناية بالأحذية خصيصًا حتى تساعد في الحفاظ على صندلك ناعمًا ولينًا وفي حالة جيدة.

-ضعي الأحذية على قرون الأحذية الخشبية لتخزين الأحذية على المدى الطويل.

-استخدمي مناديل خالية من الأحماض لحشو الحذاء.

-تنظيف الأحذية جيداً قبل تخزينها.

-احتفظي بالأحذية في بيئة يمكن التحكم في مناخها.