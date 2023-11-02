«بالمعلقة والكوباية».. اعرفي مقاييس مقادير الطهي لطبخة «مظبوطة كل مرة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقف الكثير من الفتيات والسيدات حائرات أمام بعض المقاييس الموجودة في وصفات الطبخ والحلويات ولا تعرف كيفية ضبط المقادير بالصورة التي تضمن خروج الطبق بنتائج مرضية، فالمكونات والمعايير الدقيقة هي السر وراء نجاح الوصفات المختلفة حتى مع تكرارها مرات عديدة،.

ويقدم لكي مطبخ «هن» طريقة سهلة وبسيطة لقياس هذه المقادير باستخدام الكوب والملعقة على طريقة الشيف منال العالم.

مقاييس مقادير الطهي

مقادير

140 جم دقيق = كوب واحد.

105 جم دقيق = 3/4 كوب.

70 جم = 1/2 كوب.

35 جم = ربع كوب.

8 جم = ملعقة كبيرة.

التحويل من الجرام إلى كوب للسكر الحبيبات:

200 جم سكر = كوب واحد.

150 جم سكر = 3/4 كوب.

70 جم سكر = 1/3 كوب.

15 جم سكر = ملعقة كبيرة.

التحويل من الجرام إلى كوب في السكر البودرة:

160 جم سكر بودرة = 1 كوب .

120 جم سكر بودرة = 3/4 كوب .

40 جم سكر بودرة = 1/4 كوب .

10 جرام = ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

التحويل من الجرام إلى كوب للماء واللبن:

250 ملل ماء = كوب واحد.

180 ملل ماء = 3/4 كوب.

160 ملل ماء = 2/3 كوب.

80 ملل ماء = 1/3 كوب.

الملعقة الكبيرة تعادل 15 ملل من السوائل الخفيفة.