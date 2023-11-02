الامارات | القبض على امرأة في حادث وفاة 3 أشخاص بسبب "مشروم"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما يتعلق بوفاة ثلاثة أشخاص في أغسطس اثر تسمم مشتبه به بسبب عيش الغراب (مشروم).

ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى في 30 يوليو عندما مرضوا إثر تناول وجبة في منزل بالقرب من ملبورن في ولاية فيكتوريا. وتوفيت امرأتان 66 و70 عاما، في المستشفى في 4 أغسطس، بينما توفي رجل 70 عاما، في 5 أغسطس.

ونقل رجل ثان إلى المستشفى في حالة حرجة ولم يخرج إلا في 23 سبتمبر.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المرأة 49 عاما، في منزلها في ليونجاثا بالقرب من ملبورن صباح اليوم الخميس وسيتم استجوابها فيما يتعلق بالحادثن حيث أنها هي من دعت أصدقائها لتناول العشلاء في منزلها والذي كان يحوي "المشروم".

وذكرت شرطة فيكتوريا في بيان: "التحقيق لا يزال جاريا".

وفي أبريل، أصدرت وزارة الصحة في فيكتوريا تحذيرا من قطف المشروم وأكله.

وحذرت الوزارة: "ما لم تكن خبيرا ، لا تقطف وتأكل المشروم البري في فيكتوريا".