سر حفاظ الفنانة السودانية جواهر على شبابها.. وصفة شعبية قديمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتغير ملامحها وشعرها الكيرلي، الذي ظهرت به في نهاية التسعينات، منذ نحو 25 عامًا، في أشهر أغانيها، إذ لمع اسم الفنانة السودانية جواهر، التي خطفت الأنظار بإطلالتها في فيديو كليب «حمادة»، وبعد سنوات طويلة من طرح الأغنية الشهيرة، ظهرت بنفس الشكل تقريبًا، وكأن الزمن لم يمر عليها.

وفي الساعات الأخيرة، بمجرد انتشار خبر وفاة الفنانة الكويتية جواهر، عادت الفنانة السودانية جواهر إلى الأذهان، وربط الجمهور الاسمين ببعضهما، لكن بعد تواصل «الوطن» مع زوج الفنانة السودانية الشهيرة، أكد أنها بخير وتجهز لعمل تعلن عنه قريبًا.

على الرغم من قلة ظهورها، أطلت جواهر على جمهورها في آخر لقاء تليفزيوني، منذ عام تقريبًا، ببشرة نضرة تنافي تقدم عمرها، وعند السؤال عن سر احتفاظها ببشرة نقية وملامحها الشابة، قالت إنها تحافظ على الوصفات السودانية التقليدية مثل وصفة «الدلكا».

وصفة جواهر للحفاظ على شبابها

شرحت جواهر، طريقتها للحفاظ على بشرتها، قائلة: «عندنا العروسة بيعملولها خشب تقعد عليه، وتحتيه فخار بيطلع دخان وتتغطى بالبطاطين، بتدي نضارة ولون خمري وريحة ونعومة تقعد 40 يوم، الدلكا بتبقى مكورة بيحطوها في أي طبق زيت وماية بيكون سائلة، تحط العروسة أي زيت وتستني تنشف شوية وتدعكه، بيشيل الجلد الميت غير الريحة».

غناء «حمادة» بعد 25 عام من صدورها

وفي اللقاء نفسه حرصت الفنانة جواهر أن تعيد لأذهان متابعيها أغنية «حماده» الشهيرة، التي غنتها في أواخر التسعينات، وربطها الناس بالأغنية واصبحوا يرددون كلماتها.

وتناسب ظهورها وغنائها للأغنية مع الإطلالة الشبابية التي حرصت عليها، إذ ارتدت ملابس كاجوال باللونين الأزرق والفضي، وبعدها غابت عن أي ظهور تليفزيوني.

سر اختفاء الفنانة جواهر

«لم تصب بمكروه وتمارس حياتها بشكل طبيعي»، بتلك الكلمات طمأن زوج الفنانة جواهر السودانية محبيها الذين اختلط عليهم الأمر وظنوا إنها توفيت بعد نشر خبر وفاة الفنانة الكويتية جواهر، وذلك من خلال حديثه لـ«الوطن»، وقال إن سر اختفائها هو التحضير لأعمال جديدة، بجانب مواصلة حياتها بشكل طبيعي بعيدًا عن الأضواء.