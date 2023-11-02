احذري تناول القهوة سريعة التحضير على الريق.. مخاطر تهدد معدتك وهرموناتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول كوب القهوة سريعة التحضير صباحًا على الريق، عادة يتبعها كثير من الناس لبداية يومهم بتركيز، لما يحتوي عليه ذلك المشروب من كفايين، لكن تلك العادة لها أضرار عديدة توصف بالكارثية والمضرة بالصحة، لذا يجب التوقف عنها فورًا، واستبداله بمشروبات أخرى إذا تطلب الأمر، إذ يحذر الأطباء من تناوله على معدة فارغه هو والقهوة، بحسب موقع «hindustantimes» البريطاني.

أضرار القهوة سريعة التحضير على الريق

يمكن أن يسبب تناول القهوة سريعة التحضير على الريق، كثير من المشكلات الصحية، قد لا يعلم أصحاب تلك العادة اليومية السبب ورائها، ومن تلك المشكلات التي تظهر الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، بالإضافة إلى أن القهوة الموجودة به تحفز إنتاج حمض المعدة، وتؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة الضار، بالتالي تعطيل الجهاز الهضمي في الجسم، مما يسبب المشكلات المشار إليه وغيرها من الأعراض.

ويزيد تناول القهوة سريعة التحضير على الريق من هرمون التوتر «الكورتيزول» الذي يؤثر سلبًا على الإباضة والوزن والتوازن الهرموني، خاصة أن من بين مهامه المساعدة على تنظيم الطاقة، وجعلك تشعر باليقظة، إذ يصل إلى ذروته بشكل طبيعي في وقت استيقاظك، لكن القهوة تحفز إنتاجه أكثر.

ومن أضرار القهوة سريعة التحضير على الريق، أنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي يعد من مدرات البول، ما يؤدي إلى فقدان نسبة عالية من السوائل والأملاح والمعادن عن طريق عملية التبول، ومع عدم تعويضه بتناول كميات وفيرة من المياه، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالجفاف.

متى نشرب القهوة سريعة التحضير؟

خلال حديثه لـ«هُن» نصح أستاذ علوم التغذية الدكتور محمد الحوفي، بأن يكون مشروب القهوة سريعة التحضير أو القهوة العادية، عقب تناول الفطار، وليس قبل ذلك أو على معدة فارغة، تجنبًا للإصابة بأضرار صحية في الجهاز الهضمي، إذ أنها تعمل على زيادة التهابات جدار المعدة، وقرح المعدة، كما أنها تضر أصحاب القولون العصبي، مؤكدا على ضرورة تجنب المشروبات الحمضية في بداية اليوم، إذ أنها تعمل على زيادة نسبة الحموضة، ما يؤثر على عمليات الهضم.

ويشير إلى أنه يمكن استبدال القهوة سريعة التحضير بالقهوة باللبن، وتناولها عقب وجبة الإفطار، إذ يقلل اللبن من مخاطر القهوة على الريق، ليجمع الفنجان كثير من العناصر الغذائية المهمة.

طريقة تحضير الهوة باللبن

المقادير:

1 ملعقة قهوة ثقيلة ساخنة.

1 كوب لبن نصف دسم.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة تحضير القهوة باللبن:

يسخن الماء ويخلط مع القهوة، وتقلب حتى تذوب، ثم يضاف السكر.

-يسخن اللبن، ويضاف إلى القهوة داخل الكوب.