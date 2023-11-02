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طرق تساعدك على الحفاظ على رونق الأحذية الجلدية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوصت الرابطة الألمانية لشركات المنظفات ومستحضرات العناية بالجسم بمعالجة الأحذية الجلدية بمادة عازلة وذلك للحفاظ على رونق الأحذية الجلدية،، والتي تعمل على حماية الجلد من البلل والرطوبة والأوساخ العميقة.

وتتوفر هذه المادة العازلة في المتاجر المتخصصة والصيدليات في صورة بخاخ أو في شكل سائل.

وفي حالة تعرض الأحذية الجلدية للاتساخ رغم معالجتها بمادة عازلة، فيمكن حينئذ تنظيفها بواسطة ما يعرف "بشامبو الأحذية".

ومع ذلك، لا يجوز تنظيف الأحذية الجلدية كثيرا؛ نظرا لأن خامتها تتأثر بالسلب. وإذا كان التنظيف ضروريا، فيجب حينئذ معالجتها بالمادة العازلة مرة أخرى بعد ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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