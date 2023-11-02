طرق بسيطة وفعالة إزالة جير الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

طبقة البلاك هي طبقة ناعمة تتكون من اللعاب وجزيئات الطعام، ومن خلال المعادن الموجودة في اللعاب تتصلب هذه الطبقة وتتحول إلى جير.

وأوضحت الدكتورة الألمانية شليندر أن طبقة البلاك غير المرئية غالبا يمكن إزالتها بواسطة فرشاة الأسنان، في حين أن جير الأسنان، الذي يمتد لونه من الأبيض المائل للأصفر مرورا باللون البني وصولا إلى اللون الأسود، يحتاج إلى تنظيف احترافي لدى طبيب الأسنان؛ حيث إنه يحتاج إلى معدات خاصة كالموجات فوق الصوتية.

وشددت طبيبة الأسنان الألمانية على ضرورة إزالة جير الأسنان؛ نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة بالتهابات اللثة.

وبشكل عام، أوصت شليندر بتنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا، مع تناول الخضروات النيئة والجبن؛ حيث يحول ذلك دون تكوّن طبقة البلاك.