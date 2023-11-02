حسام موافي يحذر من الإفراط في الطعام أثناء الزعل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلجأ عديد من الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة من الطعام أثناء الزعل للتخفيف من التوتر والقلق الناتجين عنه، دون وعي بالمخاطر الصحية لهذه العادة.

في هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أضرار الأكل أثناء الشعور بالزعل.

قال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المٌذاع على قناة "صدى البلد": "يسبب الزعل المتكرر زيادة الوزن، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى طبيب نفسي، لتحديد السبب الدقيق للعلاقة بين الزعل والأكل".

وتابع: " قد يصف الطبيب بتناول بعض الأدوية، لعلاج هذه الحالة".

وأضاف: "أثناء نوبات الزعل، عليك تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وصحية مثل الخيار، البرتقال، الطماطم، التفاح".

واستكمل: "تناول الفاكهة بعد الطعام أيضًا، من الأمور الخاطئة التي يفعلها كثيرون، أشار القرآن الكريم إلى يجب تناول الفاكهة قبل الأكل، للحصول على أقصى قدر من فوائدها الصحية".

وشدد موافي: "يُوصي الجميع بتجنب الزعل والتغافل عن الأمور البسيطة، تجنبًا للإصابة بالمضاعفات الصحية".

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