هذا ما يحدث لك إذا تناولت الخبز "البايت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخبز من الأطعمة التي يحرص كثير من الأشخاص على تناوله بصفة يومية، ويُعرف الخبز الذي يُترك خارج الثلاجة لفترة طويلة باسم الخبز "البايت".

لكن، هل تساءلت يومًا ماذا يحدث لك إذا تناولت "الخبز البايت"، وأيهما أفضل لصحتك الخبز الطازج أم البايت؟.. هذا ما نوضحه لكن وفقًا لما ذكرته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحها لـ "الخليج 365".

قالت أخصائية التغذية العلاجية: "الخبز البايت أفضل من الطازج، لأن الرغبة والانجذاب إلى الخبز الطازج ذي مذاق لذيذ ولين، يجعلك تفرط في تناولها، ما يسبب زيادة الوزن، لكن البايت يساعدك على التحكم في الكمية".

وتابعت: "كما أن الخبز الطازج درجة حموضته أعلى، ما يسبب اضطرابات في المعدة عند تناوله بكميات كبيرة".

وأضافت: "يوفر الخبز البايت عديد من الفوائد، وتشمل تقليل آلام المعدة والحموضة، تسهيل عملية الهضم، فضلا عن، يحتوي على درجة حموضة أقل من الطازج".

واستكملت: "يصبح الخبز البايت آمنًا للاستهلاك عند تخزينه لمدة يومين فقط خارج الثلاجة، ولمدة شهر في الفريزر".

واختتمت حديثها: "يوصى بالابتعاد عن تناوله، في حال تواجده خارج الثلاجة لأكثر من يومين، تجنبًا لتكاثر العفن والبكتيريا بداخله".

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