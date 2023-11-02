في موسمه.. ما تأثير تناول عصير البرتقال على ضغط الدم ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عصير البرتقال من المشروبات الشتوية المحببة لدى كثيرين، لاحتوائه على عديد من العناصر الغذائية لصحة الجسم، مثل فيتامين ج ومضادات الأكسدة.

ولكن، هل تعلم ما تأثير تناول عصير البرتقال على ضغط الدم؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لموقعي "Very well health"، و"Health".

أشارت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية عام 2020 إلى أن، تساعد مركبات الفلافونويد الطبيعي الموجودة في عصير البرتقال في خفض ضغط الدم.

مركبات الفلافونويد هي مواد كيميائية نباتية تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، وتحمي من الآثار الضارة للجذور الحرة.

وجد الباحثون أن مركب "هيسبيريدين"، وهو مركب فلافونويد ساعد على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهو مركب نباتي قوي موجود بشكل رئيسي في الحمضيات.

يقول الطبيب الأمريكي جيل رامبر سود، أخصائي التغذية في ولاية فلوريدا الأمريكية والمشارك في الدراسة: "يحتوي عصير البرتقال بشكل طبيعي على 690 ملليجرام لكل لتر من هيسبيريدين".

وتابع: "كما يحتوي عصير البرتقال على كمية عالية من البوتاسيوم، وهو إلكتروليت يزيد تمدد الأوعية الدموية وكمية الصوديوم التي تفرز في البول، والتي بدورها يمكن أن تقلل من ضغط الدم لأولئك الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم".

وأظهرت بيانات من دراسة المجلة الأوروبية للتغذية أيضا أن تناول عصير البرتقال لمدة 12 أسبوعا، أدى إلى انخفاض الحمض الأميني في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك انخفاض في الالتهاب.

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