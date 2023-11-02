احذر.. تغيير رائحة الفم علامة تكشف عن سرطان نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعد سرطان الرأس والرقبة من السرطانات النادرة، ولكنه يكون خطيرًا إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا.

وهناك عديد من الأعراض التي تشير إلى سرطان الرأس والرقبة، بما في ذلك تغيير رائحة الفم.

قال الدكتور الأمريكي جيري كوبيس، المدير الطبي لمركز علاج السرطان الرائد في مركز العلاج بالبروتون، بالولايات المتحدة الأمريكية: "إحدى العلامات التحذيرية غير العادية هي رائحة الفم الكريهة"، وفقًا لما ورد في موقع "Wales online".

وتابع: "سرطان الرأس والرقبة أحد أسرع أنواع السرطان نمواً في العالم، والتشخيص المبكر يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في فرص التغلب عليه".

وأضاف: "يمكن الخلط بين أعراضه المبكرة وأمراض شائعة أخرى، لذلك من الضروري الانتباه إلى أي تغييرات تطرأ على جسمك، والذهاب للطبيب المختص فورا".

واستكمل: "يعاني عديد من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة، دون إدراك بأنها يمكن أن تكون علامة إنذار مبكر للإصابة بالسرطان".

وأوضح: "كما يعد التهاب الحلق المستمر الذي يستمر لأكثر من أسبوعين أحد الأعراض الأقل شهرة لسرطان الرأس والرقبة".

وأضاف كوبيس: "آلام اللثة، والتقرحات، والألم في الأسنان، والبقع البيضاء أو الحمراء في الفم من العلامات المنذرة أيضًا".

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