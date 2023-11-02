4 فئات ممنوعة من تناول العدس- هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العدس من الأطعمة المحببة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقه المميز، كما أنه مصدر جيد للبروتين والألياف والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناوله، لأنه يضر بصحتهم، وفقًا لموقع "Style craze"، و"Medicine".

فوائده الصحية

- تحسين صحة القلب:

لأنه غني بالمركبات النشطة بيولوجيا مثل البوليفينول التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- خصائص مضادة للسرطان:

يحتوي العدس على بروتين فريد يعرف باسم الليكتين النباتي الذي لديه خصائص مضادة للسرطان، ما يساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية لنمو الورم.

- ضبط مستويات السكر:

لاحتوائه على كمية وفيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

- مفيد أثناء الحمل:

يلعب حمض الفوليك الموجود في العدس في منع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.

- زيادة الطاقة:

نظرا لأنه غني بكمية عالية من الكالسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على قوة العظام.

الأشخاص الممنوعون من تناوله

- مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي:

يحتوي العدس على كربوهيدرات غير قابلة للهضم، ما يسبب الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن، وعدم القدرة على امتصاص العناصر والفيتامينات بشكل صحيح لهؤلاء المرضى.

- الذين يعانون حساسية تجاه العدس:

يوصى هؤلاء الأشخاص بتجنب استهلاكه، تجنبًا لحدوث أي رد فعل تحسسي.

- مرضى حصوات المرارة والكلى

يؤدي استهلاك كثير من الليسين، وهو (حمض أميني) موجود في العدس إلى تحفيز حصوات المرارة وضعف وظائف الكلى.

- الذين يعانون فرط بوتاسيوم الدم

يسبب استهلاكه لهؤلاء المرضى بعض الأعراض مثل القيء والتعب، وعدم انتظام ضربات القلب وصعوبة التنفس.

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